La Policía dice que hace controles en todo el departamento Diamante

Desde la Jefatura Departamental Diamante dieron cuenta una vez más de los operativos desarrollados tanto en las ciudades más grandes del departamento como Diamante y General Ramírez, como así también en la aldeas a la vera de la Ruta 11 y la amplia zona rural.
Durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador los operativos se centraron en las aldeas a la vera de la Ruta 11 donde hay gran cantidad de nuevos loteos, en zonas rurales y en las ciudades de Diamante y Ramírez.
Las mayores novedades se produjeron en la cabecera departamental donde hubo secuestro de motos por carecer de la documentación necesaria para transitar y/o realizar maniobras peligrosas. Además, identificaron a cinco hombres que a bordo de un Nissan Versa vendían plantas ornamentales. «Al carecer de habilitaciones correspondientes y para comprobar sus datos personales fueron dirigidos hasta la oficina de antecedentes policiales, donde se verificó sus identidades e intercambió información con registros nacionales; y concluida la tramitación se retiraron», expresó la fuerza policial en un comunicado enviado a Informe Litoral.