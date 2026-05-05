Robo de cables en Paraná: fue sorprendido con un cuchillo tras un llamado al 911

El sospechoso fue interceptado en la esquina de Bolivia e Ituzaingó mientras manipulaba el tendido eléctrico. La policía constató daños en los postes y el fiscal de turno ordenó su detención inmediata.

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Un nuevo episodio de inseguridad vinculado al robo de materiales públicos tuvo lugar en la capital entrerriana durante las últimas horas. Tras recibir una alerta a través del sistema 911, personal policial se desplazó rápidamente hasta la intersección de las calles Bolivia e Ituzaingó, donde los vecinos habían denunciado la presencia de un hombre en actitud sospechosa manipulando cables de los postes de la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron interceptar al individuo. Según se expresó a Informe Litoral, durante el palpado de seguridad correspondiente, los uniformados hallaron entre las pertenencias del sospechoso un cuchillo tipo serrucho, el cual habría sido utilizado como herramienta para realizar los cortes. Tras una breve inspección ocular en los alrededores, el personal policial pudo constatar que, efectivamente, varios tramos de cableado habían sido dañados y cortados recientemente.

Ante la evidencia del ilícito, se comunicó la situación al fiscal en turno, quien validó el procedimiento y dispuso la detención del joven. El implicado fue trasladado bajo custodia a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se labran las actuaciones por el delito de tentativa de robo y daños a los servicios públicos.