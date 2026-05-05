Laurencena destacó que las cooperativas «han tenido que suplir al Estado en la financiación del productor»

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El cooperativismo entrerriano se mantiene como uno de los pilares fundamentales de la producción provincial, caracterizándose por una organización sólida y una renovación dirigencial constante. Según explicó José Miguel Laurencena, presidente de Fedeco, estas entidades funcionan como asociaciones transparentes que rinden cuentas anualmente ante sus socios. Sin embargo, el rol de estas instituciones ha excedido lo comercial en los últimos tiempos debido a las dificultades de acceso al crédito bancario para el sector agropecuario. «Las cooperativas han tenido que suplir al Estado en la parte de financiación de sus asociados; han empezado hace ya años a ser las financieras de sus propias producciones», señaló Laurencena, advirtiendo que esto obliga a las cooperativas a amortiguar el impacto cuando las cosechas fallan por factores climáticos.

La relación entre el productor y su cooperativa se basa en una continuidad que muchas veces es familiar y donde el valor de la palabra sigue siendo un activo fundamental. En declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Laurencena describió a estas organizaciones como «un club al cual uno asiste y siempre van las mismas personas, están los amigos; es una asociación de gente que se conoce y que está empujando por una producción». Esta cercanía permite que la cooperativa financie al productor bajo su propio riesgo, algo que la banca tradicional suele evitar. «El campo sí tiene sus códigos; entre esos está la palabra y se sigue prestando en muchas oportunidades solamente con la palabra del productor de que va a sembrar y que va a devolver», afirmó el dirigente.

Demandas del sector cooperativo

Desde el punto de vista gremial, Fedeco trabaja activamente en la defensa de los intereses de sus asociadas frente a una presión impositiva que consideran excesiva en todos los niveles del Estado. Laurencena manifestó que enfrentan problemas con tasas municipales que son tan elevadas que «hacen que algunas cooperativas estén pensando en no realizar una actividad de acuerdo a lo que le cobre el municipio», por lo que buscan igualar las condiciones de competitividad en toda la provincia. Además de lo impositivo, la entidad mantiene su reclamo por la infraestructura vial y el ordenamiento territorial, un tema que el dirigente calificó como «difícil de resolver porque hay muchísimos intereses», pero que resulta urgente para delimitar con claridad las áreas de producción y los asentamientos urbanos.

Finalmente, la sanidad animal se posicionó como una de las preocupaciones más urgentes debido a los cambios propuestos por el SENASA en los esquemas de vacunación. Laurencena fue tajante al respecto: «Para lograr el estándar sanitario se demora muchos años, para perderlo un día». Explicó que el sistema actual en Entre Ríos, coordinado a través de la Fucofa, es un modelo solidario que permite controlar simultáneamente la aftosa, la brucelosis y la garrapata. «Si nosotros tenemos buena sanidad, el resto es cuestión nuestra hacer buenos animales y exportar, pero sin sanidad no avanzamos, retrocedemos», concluyó el presidente de Fedeco, subrayando que cualquier cambio apresurado en la vacunación podría poner en riesgo los mercados internacionales conquistados por el país y la provincia. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con José Miguel Laurencena: