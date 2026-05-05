Invierten en equipamiento vial tras más de 15 años

Con una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos avanza en la adquisición de maquinaria y equipamiento para fortalecer el mantenimiento de la traza vial en todo el territorio.

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La provincia a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad, llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a tres licitaciones públicas destinadas a la compra de maquinaria y equipamiento vial, donde se presentaron 14 firmas oferentes.

La inversión provincial comprende más de 3.000 millones de pesos y se financia con fondos propios. La misma, permitirá incorporar tres motoniveladoras, tres rodillos, tres camiones con tanque regador y dos excavadoras. Además, se sumarán seis estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible, junto con insumos para señalamiento vial. Esta iniciativa marca un hito, ya que la provincia no renovaba su parque de maquinaria desde hace más de 15 años, siendo la última adquisición en el año 2011.

Estas acciones forman parte de una planificación estratégica orientada a fortalecer la infraestructura vial para el desarrollo económico y la integración territorial. Del acto participaron el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda.

En este marco, Jacob destacó la política vial impulsada por la provincia al señalar que «se está poniendo en valor una gran cantidad de obras viales tras décadas de desinversión. Tenemos una planificación impulsada por el gobernador, donde se prioriza la trama vial, la educación y la salud pública».

Además, subrayó que la transitabilidad de los caminos es una prioridad para la gestión, tanto para el desarrollo productivo como para mejorar la calidad de vida de los vecinos. «Es un proceso a largo plazo que, con el esfuerzo de todos, estamos llevando adelante», afirmó.

Por su parte, Donda precisó que estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura vial, orientada a mejorar la conectividad, optimizar el mantenimiento de caminos y acompañar el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.

«La provincia hace un esfuerzo enorme en materia vial, donde casi la totalidad de las obras que se ejecutan se realizan con fondos propios. Este mes se llevan certificados más de 12.000 millones de pesos en obras. Para el gobernador, lo central son las rutas, por eso estamos trabajando de manera constante para cumplir con ese objetivo», destacó.

En cuanto a la apertura de sobres, señaló: «Es la primera de varias licitaciones que vamos a llevar adelante para equipar la repartición. Es una premisa del gobernador Frigerio ser eficientes y reactivarnos. Estamos muy conformes con la cantidad de oferentes -catorce-, lo que demuestra la confianza hacia la gestión. Próximamente avanzaremos con una nueva licitación para la compra de 18 motoniveladoras,6 una retroexcavadora, una cargadora, cuatro camiones volcadores, carretones y 20 batanes para las zonales».

El acto contó también con la presencia del escribano delegado de Gobierno, Sebastián Ibarra, además de autoridades viales y representantes de las empresas oferentes.

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