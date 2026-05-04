Informe Ganadero de Abril: marcadas bajas en la hacienda de consumo y repunte para las vacas

El último relevamiento de la Cooperativa La Ganadera reflejó una caída generalizada en los valores del ganado en pie por una demanda debilitada, aunque las categorías de cría e invernada lograron estabilizar sus precios.

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El mercado de hacienda en pie registró un severo ajuste en sus valores durante el cuarto mes del año, consolidando un escenario de precios frenados y una demanda interna marcadamente deprimida. De acuerdo con el último Informe Ganadero de la Cooperativa La Ganadera, las operaciones de remates feria evidenciaron quebrantos en la mayoría de las categorías destinadas al consumo local, mientras que la exportación tampoco logró traccionar aumentos significativos pese al faltante de mercadería.

En lo que respecta al ganado gordo, el novillo gordo liviano cerró el mes con una cotización de $4.630,00, lo que representa una caída del 5,48% en comparación con marzo. El retroceso fue aún más pronunciado en el novillo gordo pesado, que cayó un 6,29% para ubicarse en los $4.100,30, reflejando el poco interés de los compradores por los lotes de mayor peso. Por su parte, la vaquilla gorda experimentó una merma del 3,50% y la vaca gorda disminuyó un 1,45% en el mismo periodo.

Del archivo: Precios del remate de hacienda de La Ganadera en General Ramírez del jueves 30 de abril de 2026

En el segmento de la invernada, los números también mostraron un comportamiento a la baja. Las terneras de entre 160 y 220 kilos sufrieron una reducción del 5,83%, estableciendo un valor de $5.400,00, mientras que los terneros y novillitos de invernada retrocedieron un 2,92% hasta los $5.856,00. A pesar de este panorama descendente para los ejemplares más jóvenes, los analistas de la cooperativa destacaron que las categorías han comenzado a encontrar un punto de equilibrio en los valores del mercado.

La contraparte positiva del informe estuvo dada por el desempeño de la cría y la conserva. La vaca con cría alcanzó una recuperación del 2%, cotizando en $1.012.000,00, mientras que la vaca de conserva e invernada lideró las subas con un incremento del 5,71%, llegando a los $2.608,00. Con estas variaciones, ambas categorías lograron frenar el deterioro que venían registrando en los meses previos. Finalmente, la entidad informó que el Índice Novillo de Arrendamiento se ubicó en $4.240,20, completando la radiografía de un mes signado por la cautela en las compras.(Informe Litoral)

Del archivo: Precios del remate de hacienda de La Ganadera en La Paz del martes 28 de abril de 2026