Realizaron allanamientos por estafa en el departamento Paraná: secuestraron vehículos, droga y detuvieron a un hombre

Facebook Twitter WhatsApp

Una investigación por estafa encabezada por el fiscal Santiago Alfieri derivó este miércoles en una serie de seis allanamientos simultáneos que movilizaron a diversas divisiones de la Policía de Entre Ríos. Los procedimientos se distribuyeron en puntos estratégicos del departamento: cuatro domicilios en Colonia Avellaneda, uno en San Benito y el restante en el barrio Macarone de la capital provincial. La causa, que buscó esclarecer maniobras delictivas bajo la modalidad de estafa, terminó con un importante secuestro de bienes y una detención por narcotráfico.

Durante las requisas, los efectivos lograron el secuestro de una flota de vehículos integrada por un Peugeot 408, una Toyota Hilux, una Volkswagen Saveiro y un Chevrolet NC, además de cinco teléfonos celulares que serán peritados para la causa. Sorpresivamente, entre los elementos de interés también se incautaron artículos de construcción y hogar, como una pala, una puerta placa y juegos de grifería, que estarían vinculados a los movimientos investigados en el legajo judicial.

El operativo tomó un giro inesperado cuando, en uno de los domicilios registrados, el personal policial halló 470 gramos de cannabis sativa. Ante este hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas y se dispuso la detención de un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la justicia no solo por la causa de estafa original, sino también por la infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El despliegue policial contó con la colaboración de áreas especializadas como Homicidios, Trata de Personas, Sustracción de Automotores, Robos y Hurtos, y el Grupo GIA, lo que reflejó la complejidad de la investigación. Los elementos secuestrados y el detenido fueron trasladados para continuar con las diligencias pertinentes que permitan determinar el alcance de la red de estafas en la región.(Con información de Ahora)