Santa Elena: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza en un posible accidente de caza

La víctima, de 27 años, falleció en la zona de islas santafesinas. Sus acompañantes trasladaron el cuerpo durante horas en una canoa hasta Santa Elena, donde quedaron demorados mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

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Un episodio fatal sacudió a la comunidad de Santa Elena la noche de este lunes, cuando un grupo de cinco hombres que se encontraba de caza en la zona de islas terminó de la peor manera. Según los primeros datos recolectados, Leandro Alegre, de 27 años, perdió la vida de forma instantánea tras recibir un disparo en la cabeza. La principal línea de investigación sugiere que se habría tratado de un posible accidente, ocurrido en el momento en que el grupo intentaba abatir a un jabalí y el joven se encontraba agachado en la línea de fuego.

Tras el impacto, el resto de los cazadores cargó el cuerpo de su amigo durante varias horas por el monte y luego lo trasladaron en una canoa hasta la costa entrerriana para pedir auxilio. Al llegar a Santa Elena, el personal de la Prefectura Naval tomó intervención y puso a resguardo la embarcación con el fallecido. Los cuatro compañeros de Alegre permanecen retenidos por las autoridades a la espera de las directivas de la Justicia de Santa Fe, dado que el suceso ocurrió en jurisdicción de Helvecia, en el departamento Garay.(La Sexta)