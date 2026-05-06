Paraná: la policía recuperó un auto robado y detuvo a un hombre

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Un hecho delictivo terminó con un detenido y un vehículo recuperado durante las primeras horas de este miércoles en la zona este de Paraná. Todo se inició cuando un grupo de agentes que patrullaba la zona de calle Borges observó a dos hombres que trasladaban un automóvil de manera muy sospechosa. Al notar que la policía se acercaba, ambos sujetos intentaron escapar corriendo: uno de ellos logró huir, pero el otro fue interceptado y demorado en el lugar.

La trama del robo terminó de confirmarse cuando los efectivos revisaron el coche y encontraron los documentos del titular. Según pudo saber Informe Litoral, al contactar al dueño del vehículo, este descubrió en ese mismo momento que le habían robado el auto, el cual estaba estacionado en la vía pública cerca de la intersección de Borges y Luis A. Ruiz. El propietario no había advertido el movimiento hasta que recibió el llamado de las autoridades.

Tras el operativo, la justicia local dispuso que el joven detenido fuera trasladado a la Alcaidía de Tribunales.