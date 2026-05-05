Trabajan en un nuevo programa para mejorar rutas y caminos

Participan del encuentro representantes del BID, equipos técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezada por su coordinador Gustavo Cusinato, y los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias.
El programa contempla la rehabilitación y reconstrucción de la R.P. 1 y la R.P. 2, en los departamentos de La Paz, Feliciano y Federación; la construcción de la circunvalación de Nogoyá, la reconstrucción de un puente clave en la zona del Arroyo Sauce y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay, entre otras obras. Cuenta con una inversión estimada de hasta 280 millones de dólares y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en la red vial provincial, beneficiando tanto a quienes producen como a quienes transitan diariamente. «Son obras que reflejan que estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y avanzando con hechos concretos en el territorio para poner la infraestructura al servicio del desarrollo y la competitividad de Entre Ríos», destacó el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello.
Miles de personas y establecimientos productivos se beneficiarán con estas mejoras, ya que permitirán reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre distintas regiones de la provincia.
Durante las jornadas se trabajan distintos ejes vinculados a la implementación del programa, entre ellos las políticas de adquisiciones del BID, la planificación de licitaciones, las modalidades de contratación, el financiamiento de las obras y las estrategias de supervisión e inspección. También se abordan herramientas prácticas para organizar los procesos, definir roles y establecer los próximos pasos para su ejecución.