Aranguren se prepara para recibir el espectáculo «Los Ríos Nombradores» en la Casa del Bicentenario

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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Aranguren confirmó la presentación del espectáculo integral «Los Ríos Nombradores», una propuesta artística que reúne a destacados exponentes del ámbito regional. El encuentro tendrá lugar este viernes 8 de mayo, a partir de las 20:30, en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, donde se espera la concurrencia de vecinos interesados en la temática identitaria y el patrimonio cultural de la provincia.

El eje central del evento estará marcado por la poesía y el canto de Roberto Romani, quien compartirá el escenario con el guitarrista Hugo Mena y el acordeonista Leo Insaurralde. La iniciativa no se limita únicamente a la música, sino que busca una experiencia interdisciplinaria al sumar la participación de Vicente Cúneo en el apartado de imágenes y palabras, además de la proyección de un documental realizado por Seba Ingrassia. Esta estructura permite abordar la narrativa de los ríos y el paisaje desde diferentes lenguajes artísticos.

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Desde la organización informaron que la jornada se desarrollará con entrada libre y gratuita, con el objetivo de fomentar el acceso a producciones culturales de esta trayectoria. La presentación de este trabajo conjunto representa una oportunidad para el público de Aranguren de tomar contacto con una obra que viene recorriendo diversos escenarios, destacando la importancia de la preservación de la memoria y el paisaje entrerriano a través del arte.(Informe Litoral)