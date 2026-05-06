Rincón del Doll: reinauguraron el Centro de Salud

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, inauguró las obras de ampliación y mejoras en el Centro de Atención Primaria de la Salud Doctor Carlos Manassero. Las mismas responden a un plan de fortalecimiento edilicio, de equipamientos y recursos humanos del gobierno entrerriano con importantes aportes de los vecinos y la comuna.

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Este martes, autoridades sanitarias, legislativas y comunales, junto al equipo de gestión y trabajo del Centro de Atención Primaria de la Salud Doctor Carlos Manassero de Rincón del Doll, en el Departamento Victoria, formalizaron la inauguración de las reformas y obras de ampliación de la institución.

Allí el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló la importancia de la proyección de las mejoras y el acompañamiento no sólo institucional sino de la comunidad en el proceso de mejoras, tanto de infraestructura como de servicios y recursos humanos. «Este acto de reinauguración nos permite dimensionar, una vez más, el valor del primer nivel de atención en el territorio, siendo fehacientemente la puerta de entrada al sistema de salud».

Asimismo, agregó: «Lo que hoy celebramos es producto de un trabajo cooperativo y sostenido que nos muestra claramente que el compromiso y el esfuerzo redundan en beneficio de la salud de Rincón del Doll y alrededores».

A su turno, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, precisó: «La inauguración se concretó a partir de un proceso de identificación de mejoras que llevó adelante la directora, con el objetivo de brindar una mejor atención y ofrecer un entorno de trabajo más confortable para el equipo de salud».

Por su parte, la directora del establecimiento, María Murature, agradeció el respaldo de las autoridades: «Cuando asumí, los funcionarios se pusieron plenamente a disposición y puedo decir que me he sentido acompañada en cada paso. Siempre tuve una respuesta u orientación, por ejemplo, de las direcciones generales del Primer Nivel de Atención, a la hora de gestionar y administrar, y del equipo técnico de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS, al plantear nuestros proyectos de mejoras».

Participaron el senador provincial por el departamento Victoria, Víctor Sanzberro; el presidente comunal de Rincón del Doll, Christian Denis; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Garcilazo y desde el Ministerio de Salud acompañaron los directores generales del Primer Nivel de Atención y de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS, Gladys Arosio y Santiago Romero Ayala, respectivamente.

Precisiones

La puesta en valor del establecimiento fue posible gracias a un esfuerzo conjunto: vecinos de la zona contribuyeron con la adquisición de los materiales necesarios para llevar adelante las refacciones (por una inversión superior a los 13 millones de pesos) y la municipalidad aportó la mano de obra. De esta manera se procedió a la colocación de nuevas aberturas, el reemplazo de pisos y refacciones a nuevo tanto en interior como exterior. Estas acciones se complementaron con recursos propios de la institución por partida mensual de funcionamiento, que ha sido actualizada.

También se registraron importantes avances en materia de atención. En el último año se sumaron nuevos profesionales: un médico clínico, un pediatra, un odontólogo y una psicóloga. El promedio mensual de atenciones, en un área programática de unos mil habitantes, ronda las 430 y en marzo se concretaron 680 consultas. Asimismo, son 105 los pacientes con enfermedades crónicas a quienes el centro de salud les provee su medicación cada mes.