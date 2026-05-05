Abrieron las inscripciones para nuevos agentes penitenciarios en Entre Ríos

La formación se realizará en Villaguay bajo modalidad de internado y otorga título oficial del CGE. La convocatoria está limitada a localidades específicas según el género.

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El Servicio Penitenciario de Entre Ríos inició el proceso de selección para nuevos aspirantes a Agente Penitenciario, con un esquema de capacitación de seis meses de duración en el Campus Educativo de Villaguay. Quienes superen la etapa de formación egresarán con un título de Formación Profesional Nivel III, certificado por el Consejo General de Educación, lo que garantiza una salida laboral directa dentro de las unidades penales de la provincia.

Para esta edición, la inscripción está condicionada estrictamente al domicilio fijado en el DNI. Los hombres pueden postularse si residen en Paraná (y alrededores), Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Victoria, Concordia o Concepción del Uruguay. En cambio, para las mujeres, la convocatoria está cerrada únicamente a residentes de Paraná, San Benito, Colonia Ensayo y Colonia Avellaneda.

La documentación necesaria en el siguiente enlace oficial: https://portal.entrerios.gov.ar/pf/tramite/3128.