El gobierno provincial licitó una obra clave de gas para el hospital San Martín de Paraná

Con una inversión superior a los 29 millones de pesos, se busca optimizar el sistema de vapor para garantizar servicios esenciales de esterilización, cocina y lavadero en el principal nosocomio de referencia de Entre Ríos.

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El gobierno provincial, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevó adelante la apertura de sobres para ejecutar una obra fundamental en el hospital San Martín de la capital entrerriana, orientada a garantizar el correcto funcionamiento del sistema de vapor del establecimiento.

La intervención comprende la provisión, instalación y puesta en marcha de cañerías de gas natural en media y baja presión, que abastecerán las calderas del establecimiento. Este sistema resulta indispensable para el desarrollo de actividades como la elaboración de alimentos, el funcionamiento del lavadero y los procesos de esterilización, esenciales para la calidad de atención.

El nosocomio se encuentra ubicado en calle Perón Nº 450 y es el hospital de referencia provincial por su complejidad. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 29.170.182 pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos. El acto administrativo tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, con la participación de dos firmas oferentes: Brunengo Miguel José y Leites Walter Aurelio.

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El proyecto prevé el tendido de cañería de gas de media y baja presión para alimentación de calderas existentes, el cual se ejecutará desde la estación primaria ubicada en calle Enrique Carbó hasta un nuevo gabinete secundario, emplazado en el sector del playón de maniobras y estacionamiento de ambulancias. Esta intervención permitirá disponer de un suministro continuo y eficiente de vapor, optimizando el funcionamiento del hospital.

En este sentido, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que «con esta intervención se hace posible el correcto funcionamiento de servicios esenciales como el sistema de vapor que impacta directamente en la calidad de atención y en las condiciones de trabajo del personal de salud. De esta manera, este hospital de referencia provincial podrá contar con capacidad operativa en áreas críticas y brindar mejores prestaciones a la ciudadanía». Además destacó que «esta obra forma parte de una planificación sostenida para fortalecer la infraestructura hospitalaria en el territorio entrerriano».

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, indicó: «Se trata de una obra estratégica, que va a permitir optimizar procesos y garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento en servicios clave del hospital, recordemos que la generación de vapor complementa a otros sectores como la cocina y el lavadero; y también es fundamental para optimizar el trabajo en esterilización, que es un aspecto central en un hospital de estas características».

En el acto de apertura de sobres participaron la directora General (DGAyC), Claudia Benavento; la directora de Proyecto de la Unidad Técnica de Salud, Verónica Odelli; y el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero. Por el Ministerio de Salud, la coordinadora Ejecutiva de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y Centros de Atención Primaria, Miriam Villalba; el secretario Técnico del hospital San Martín, Julio Jacobo, y el jefe del Departamento de Ingeniería del hospital. Alejo Tika.