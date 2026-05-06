Aranguren: importantes gestiones ante el Gobierno Provincial y avances en obras, viviendas y desarrollo local

Reunión con el gobernador, evento porcino previsto para junio en el marco del aniversario de Aranguren, subasta de terrenos el 7 de mayo, 26 viviendas en marcha, gestiones por el traspaso del frigorífico y próximas inauguraciones del Museo y la sala del Concejo Deliberante: la agenda de gestión que repasó el intendente Luis Horacio Siebenlist.

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En el marco de una entrevista brindada en el programa Mi Gente por Canal 6 R.C.V., el Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, se refirió a una serie de gestiones y proyectos en marcha para la comunidad, destacando especialmente la reciente reunión mantenida con el gobernador Rogelio Frigerio.

Durante el encuentro, el mandatario local planteó distintas inquietudes vinculadas al desarrollo productivo, el mantenimiento de caminos rurales y la necesidad de avanzar en gestiones administrativas en curso. Uno de los ejes principales abordados fue el fortalecimiento del sector porcino, considerado estratégico para la región por su capacidad de generación de empleo y desarrollo. En ese sentido, Siebenlist adelantó que se trabaja en la organización de un evento productivo para fines de junio, en el marco del aniversario de la localidad, con el objetivo de poner en valor esta actividad.

Asimismo, se abordó la situación de la Ruta Provincial Nº 35, planteando la necesidad de intervenciones de mantenimiento más intensivas, y se destacó el trabajo articulado con productores para mejorar los caminos rurales, pese a las limitaciones operativas del municipio.”

En otro orden, el Presidente Municipal informó que se encuentra en trámite el traspaso de equipamiento del ex frigorífico al municipio. En caso de concretarse, se evalúa la posibilidad de su subasta para reinvertir los recursos en nuevos proyectos productivos.

En materia habitacional, destacó el avance de las 26 viviendas en ejecución, señalando que se desarrollan a buen ritmo y que su adjudicación será definida por el IAPV, conforme a los requisitos establecidos. Además, recordó que los interesados pueden asesorarse en el área de Desarrollo Social.

Por otra parte, anunció la realización de una nueva subasta pública de terrenos municipales, prevista para el próximo 7 de mayo, con el objetivo de seguir promoviendo el crecimiento urbano y facilitar el acceso a lotes a vecinos de la localidad.

En cuanto a infraestructura, Siebenlist señaló que se avanza en la etapa final de obra del Museo Municipal, cuya inauguración está prevista para el mes de junio. El espacio estará destinado a preservar el patrimonio histórico y cultural de la comunidad, invitando a los vecinos a colaborar con la donación de objetos de valor histórico.

Finalmente, también se destacó el progreso en la construcción del nuevo Salón del Concejo Deliberante, que permitirá jerarquizar la tarea legislativa y brindar mayor comodidad a la comunidad.