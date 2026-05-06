General Ramírez capacitó a sus equipos en primeros auxilios psicológicos

Bomberos, policías y personal de salud recibieron formación y kits especiales para intervenir en crisis. La iniciativa busca garantizar una respuesta más humana e inclusiva ante situaciones críticas.

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La localidad de General Ramírez dio un paso clave en la profesionalización de sus equipos de emergencia mediante una jornada de formación y entrega de equipamiento específico para la contención emocional. La actividad, realizada en cumplimiento de la Ordenanza N.º 2667, convocó a integrantes de la Policía, Bomberos Voluntarios, personal del hospital, Seguridad Vial y Defensa Civil. El foco de la jornada estuvo puesto en dotar a estas fuerzas de seguridad y salud de herramientas teóricas y prácticas para brindar una primera respuesta ante el impacto psicológico que generan los accidentes o catástrofes.

Durante la capacitación, se entregaron kits de primeros auxilios psicológicos y se instruyó a los agentes sobre su correcta utilización en el campo.(Informe Litoral)