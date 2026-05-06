Accidente en Diamante: una motociclista terminó herida tras chocar con un auto

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Durante la mañana de este martes, un fuerte choque alteró la circulación en la esquina de calles Entre Ríos y 25 de Mayo, en la ciudad de Diamante. El accidente fue advertido por efectivos del Comando Radioeléctrico que se encontraban realizando tareas de prevención en la zona. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la colisión fue protagonizada por un automóvil Renault Symbol, manejado por una mujer de 58 años, y una motocicleta Yamaha XTZ de 125 cc., en la que se trasladaba una mujer de 45 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista cayó al asfalto y debió recibir asistencia médica. Supo Informe Litoral, la mujer sufrió lesiones de carácter leve, por lo que afortunadamente su vida no corre peligro. Los daños materiales en los vehículos fueron notorios y el tránsito se vio reducido durante algunos minutos mientras el personal policial trabajaba en el lugar para asistir a las partes involucradas.

A raíz del hecho, el Ministerio Público Fiscal ordenó la intervención del área de Policía Científica, que realizó las pericias y mediciones correspondientes en la calzada para determinar las responsabilidades del caso. Desde la institución policial recordaron a la población la necesidad de respetar las normas de tránsito y conducir con suma precaución para evitar este tipo de siniestros viales.