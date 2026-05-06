Avanzan las obras de modernización en la conexión vial Rosario-Victoria con la instalación de nuevos pórticos

Las estructuras permitirán sumar cartelería inteligente y sensores de control de peso para mejorar la seguridad y el estado de la calzada en la Ruta Nacional 174.

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Personal de Vialidad Nacional se encuentra supervisando las tareas de mejora sobre la Ruta Nacional 174, específicamente en el enlace que une las ciudades de Rosario y Victoria. Los trabajos, ejecutados por la concesionaria Alto Delta SA, consisten en la colocación de dos grandes pórticos en las cabeceras del viaducto. Estas estructuras son piezas clave para la modernización del corredor, ya que servirán de soporte para tecnología de última generación destinada a optimizar la circulación y el control vehicular en la zona.

La instalación de estos pórticos, enmarcados en la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, permitirá la implementación de cartelería variable que informará a los conductores, en tiempo real, sobre el estado del tránsito y las alertas climáticas. Asimismo, el equipamiento incluye cámaras y sensores vinculados a balanzas dinámicas, un sistema fundamental para fiscalizar el peso de los camiones en movimiento y así evitar el deterioro prematuro de la cinta asfáltica.

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Más allá del aporte tecnológico, los nuevos pórticos cumplirán una función de seguridad operativa al actuar como control físico de altura máxima, lo que ayuda a prevenir accidentes con transportes de grandes dimensiones que podrían dañar la infraestructura de los puentes. Esta medida busca reducir los incidentes viales y garantizar una gestión de tráfico más fluida en un tramo de alto flujo comercial y turístico.

Estas labores de equipamiento técnico complementan una serie de intervenciones que ya se vienen realizando sobre la RN 174. Entre las tareas de mantenimiento ya concretadas se destacan el bacheo y fresado de calzada, la reparación de juntas en los puentes y la puesta en valor de las estaciones de peaje. Estos trabajos de infraestructura básica, sumados al corte de pasto y renovación de barandas, forman parte del plan integral para recuperar y preservar la seguridad vial en todo el viaducto.