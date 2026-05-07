Ruta 14: un operario perdió una pierna tras ser atropellado por una camioneta

Facebook Twitter WhatsApp

Un gravísimo siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en el kilómetro 23 de la Autovía 14, donde un obrero vial sufrió lesiones irreversibles tras ser arrollado por una camioneta particular. El accidente se produjo cerca de las 16:10, en momentos en que una cuadrilla de la empresa Autovías del Mercosur realizaba trabajos de pintura sobre la calzada, contando con la señalización y el balizamiento reglamentarios.

De acuerdo a los informes policiales, el conductor de una Toyota Hilux perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra el trabajador que se desempeñaba como banderillero. La fuerza del choque fue tal que, tras embestir al operario, la camioneta colisionó contra el vehículo de la empresa, enviándolo hacia el cantero central, mientras que el primer rodado quedó cruzado sobre la mano rápida de la ruta.

Del archivo: Aparecieron las dos bicicletas que eran buscadas en General Ramírez

El joven herido, oriundo de Hurlingham, fue derivado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Los médicos de guardia constataron que el paciente ingresó con un cuadro de extrema gravedad que derivó en la amputación de su pierna izquierda. Su estado de salud actual mantiene en vilo a sus compañeros de trabajo y familiares debido a la magnitud de las lesiones sufridas.

Tras el hecho, la Fiscalía de turno dispuso la detención preventiva del conductor, un hombre radicado en la ciudad de Bragado, además del secuestro de las unidades involucradas para realizar los peritajes mecánicos. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Criminalística, quienes intentan determinar las causas exactas por las cuales el automovilista no pudo evitar el sector de obras.(Elonce)