Diputados: finalizó el ciclo de capacitación sobre Inteligencia Artificial

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a través de la Dirección de Capacitación Permanente, brindó un taller de formación destinado a trabajadores legislativos. Durante dos jornadas se abordaron las ventajas y limitaciones de la herramienta en la labor parlamentaria.

Este miércoles 6, el personal de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, participó del cierre de la Capacitación en herramientas de Inteligencia Artificial «Construyendo Paradigmas amigables», un taller promovido desde la Dirección de Capacitación Permanente del cuerpo. El espacio formativo tuvo como objetivo mejorar la eficiencia y precisión de las tareas parlamentarias a través de las nuevas tecnologías.

La jornada contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein; de la secretaria de la Cámara, Julia Garioni y del prosecretario, Lucas Ullúa. Hein destacó la importancia de incorporar nuevos saberes y valoró la gestión de la Dirección de Capacitación Permanente para propiciar espacios de aprendizaje. Al respecto sostuvo: “Es un momento propicio para adquirir conocimientos. Es un valor agregado, pero también una oportunidad que suma en una cuestión de saberes y de virtudes que tienen en sus legajos, en su historial”.

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