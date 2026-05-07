Roberto Schunk propone un impuesto a la herencia para los grandes patrimonios

El exministro de Producción propone que dicha contribución sea para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos para no recortar a sectores de menores ingresos. Aseguró que su proyecto no afectaría a la clase media o sectores más humildes.

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En el marco del debate por la reforma previsional en Entre Ríos, el contador y exministro de Producción, Roberto Schunk, planteó una alternativa para enfrentar el déficit de la Caja de Jubilaciones sin que el ajuste recaiga exclusivamente sobre los trabajadores y jubilados. Su propuesta central: la implementación de un impuesto a la transmisión gratuita de bienes (herencia) dirigido estrictamente a los sectores de mayor poder adquisitivo.

Un sistema integrado, no «compartimentos estancos»

En el programa que conduce el director de Informe Litoral en Canal 6 ERTV, Schunk subrayó que la crisis de la Caja de Jubilaciones no debe resolverse únicamente dentro del sector público, sino que requiere una mirada sistémica de la sociedad entrerriana.

«No somos compartimentos estancos. El Estado está precisamente para tratar de conducir todo el proceso de toda la sociedad. No podemos entender esto como que se tratan de distintos sectores, sino que somos un sistema y entre todos los entrerrianos tenemos que contribuir».

A esa frase el exfuncionario la ejemplificó con un accidente de tránsito donde lo primero que concurre en la Policía y el sistema de salud público o que la mayoría de los entrerrianos utiliza la educación pública por eso «no podemos decir que el problema de la Caja de Jubilaciones es un tema de los trabajadores públicos, sino que todos necesitamos de los servicios o el trabajo que brindan», describió.

El impuesto a la herencia: ¿Quiénes pagarían?

Ante el temor de que un gravamen de este tipo afecte a la clase media o pequeños contribuyentes, el exministro fue tajante al aclarar que la medida está diseñada para el 5% más rico de la población. «Es exclusivamente para los grandes patrimonios. Queda fuera la clase media y los sectores más humildes. Diría que hasta el 95% de la sociedad no se va a ver afectado», remarcó Schunk.

En ese marco, ante un sistema que tiende a la concentración, el docente universitario consideró que es necesario mayor equidad y que el Estado debe propiciar a ello: «Si recibís por ejemplo 30 departamentos, es importante que le des tres al Estado para que contribuya a equilibrar al conjunto de la sociedad», ejemplificó.

Por otro lado también aclaró que el impuesto no afectaría la continuidad de pequeñas y medianas empresas ni el patrimonio entre cónyuges: «No es que disuelve empresas ni confisca, eso queda fuera. Hay que darle continuidad al proceso productivo».

Crítica a la «meritocracia» heredada

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el cuestionamiento al concepto de mérito cuando se trata de grandes fortunas recibidas por sucesión.

«Hablamos mucho del mérito, pero ¿qué meritocracia tenés vos si recibís un campo de 5.000 hectáreas? No es tu mérito, es de la persona que falleció que laburó toda la vida. El mérito fue de quien murió, no de quien nace en una cuna de oro».

El cumplimiento de la Constitución Provincial

Para Schunk, la provincia está incumpliendo el Artículo 79 de su Constitución, que prioriza los impuestos directos (según la capacidad contributiva) sobre los indirectos (que graban el consumo y afectan más a los que menos tienen).

«Hoy nuestro sistema cobra impuestos indirectos: Ingresos Brutos y Sellos representan 84 de cada 100 pesos recaudados. La Constitución manda a cobrar impuestos directos. No se trata solamente de bajar impuestos, sino de cobrar mejor».

Preservar derechos, no nivelar hacia abajo

Finalmente, Schunk defendió el nivel actual de las jubilaciones provinciales frente a las comparaciones con el sistema nacional (ANSES).

«Hoy un promedio de la caja provincial es de 1,5 millones de pesos, frente a los 490 mil de ANSES. La idea no es que nuestra caja tienda a ser como ANSES, sino preservar esos derechos. No se trata de nivelar para abajo».

Si bien reconoció que este impuesto sería solo «una pequeña parte» de la solución, Roberto Schunk enfatizó la necesidad de buscar alternativas de financiamiento que no pasen únicamente por el recorte salarial o previsional. (Informe Litoral)

Ver la nota con Roberto Schunk: