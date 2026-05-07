Parque Ambiental: Paraná no acompañará ninguna iniciativa que carezca de consenso social

El rechazo de Oro Verde a la instalación de la planta en su ejido marcó el rumbo del encuentro regional, donde los intendentes acordaron priorizar la licencia social y fortalecer los sistemas de gestión locales.

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La definición sobre el futuro tratamiento de residuos en el área metropolitana sumó un capítulo determinante tras la reunión del Consorcio Interjurisdiccional Regional convocada por el intendente de Oro Verde, César Clement. El encuentro, que contó con la participación de mandatarios de diversas localidades, tuvo como eje central la postura política frente a la posible localización de una planta regional. En ese marco, el viceintendente de Paraná, David Cáceres, fue contundente al manifestar que la capital provincial no avanzará en ningún proyecto que no cuente con el visto bueno de las comunidades, ratificando que la aceptación de los vecinos es la condición innegociable para cualquier propuesta.

Cáceres detalló que, ante la complejidad del escenario y una instancia judicial en curso, Paraná ha decidido profundizar su propio esquema de trabajo. La estrategia de la capital incluye la optimización de su planta recicladora, la suma de nuevos turnos laborales y una mejora integral en la infraestructura de tratamiento. Según el funcionario, el objetivo es dar respuestas inmediatas a la gestión de residuos mientras se continúa trabajando de forma articulada con los municipios vecinos en otros temas sensibles como el transporte y el suministro de agua, fundamentales para la vida cotidiana de la región.

Por su parte, el intendente César Clement confirmó que no habilitará la instalación del Parque Ambiental en Oro Verde. Tras un proceso de escucha a los vecinos y en un clima marcado por la desinformación, el jefe comunal decidió priorizar la política ambiental que su localidad sostiene desde hace más de una década. Clement defendió los 12 años de trayectoria de Oro Verde en la gestión de residuos y ofreció el asesoramiento de su equipo técnico para acompañar a las localidades más pequeñas, insistiendo en que cada municipio debe fortalecer sus propios sistemas de manera sustentable y responsable.

El cierre de la jornada reafirmó la voluntad de los gobiernos locales de buscar soluciones conjuntas, pero bajo un criterio de descentralización. Los intendentes de San Benito, Sauce Montrull, Aldea Brasilera y Colonia Ensayo coincidieron en la necesidad de que el Gobierno provincial acompañe con financiamiento e infraestructura a cada comuna. La meta compartida es robustecer los sistemas locales de tratamiento para que se adapten a la escala de cada ciudad, evitando así la dependencia de un único sistema de disposición final y garantizando que cualquier decisión de gran escala respete, sin excepciones, el consenso ciudadano.(Informe Litoral)