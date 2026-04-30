El Gobierno oficializó nuevos ajustes en los impuestos a los combustibles

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A través del Decreto 302/2026, el Poder Ejecutivo nacional formalizó una actualización en los tributos que gravan a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida dispone una aplicación gradual de los cargos impositivos sobre la nafta y el gasoil, estableciendo montos específicos que impactan de manera directa en la estructura de costos de las empresas petroleras desde el primer día del mes.

Para la nafta, el incremento tributario se fijó en $10,398 por litro, mientras que para el gasoil la suba alcanzó los $9,269, sumando adicionales según la región y el tipo de combustible. Estos valores representan solo una parte de la actualización total, ya que la normativa decidió diferir los aumentos restantes hasta el 1° de junio, evitando que la carga impositiva acumulada por la inflación de períodos anteriores se traslade de forma íntegra a los surtidores en lo inmediato.

Si bien la disposición no fija los precios de venta al público, la modificación de estos gravámenes suele trasladarse a las pizarras de las estaciones de servicio. Con este esquema de actualización parcial, el Gobierno busca administrar el impacto de los costos energéticos en la economía, manteniendo una parte de los impuestos bajo una prórroga de treinta días antes de completar el cronograma de ajustes previsto por ley.