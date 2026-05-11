Paraná: los trabajadores rurales podrán alojarse en la nueva sede provincial de la UATRE

Facebook Twitter WhatsApp

La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) consolidó su presencia en la capital entrerriana con la apertura de una moderna sede central que prioriza el bienestar de su familia gremial. El acto oficial, encabezado por el secretario general nacional José Voytenco, resaltó que a partir de ahora los trabajadores rurales se podrán alojar en su sede nueva de Paraná, contando con instalaciones dignas para descansar mientras realizan trámites administrativos o asisten a turnos médicos. Esta iniciativa responde a una necesidad histórica de los afiliados que residen en zonas rurales alejadas y que, hasta el momento, no contaban con un lugar propio de contención en la ciudad.

Te puede interesar: Se encuentran vigentes nuevas líneas de crédito para productores entrerrianos

El edificio ha sido proyectado como un centro operativo integral que no solo facilitará la organización territorial y sindical en la provincia, sino que funcionará bajo un concepto de «federalismo activo». Las habitaciones están equipadas para recibir a los compañeros de distintos puntos del interior, asegurando que el traslado a la capital no represente una carga económica o logística inalcanzable. Durante la inauguración, se destacó que la prioridad es que el afiliado se sienta respaldado y contenido, transformando la estructura sindical en un espacio de servicios directos que impactan positivamente en su calidad de vida.

La agenda de inauguración también incluyó un fuerte componente de diálogo institucional. Por un lado, se estableció una mesa gremial de trabajo para analizar la situación laboral y la registración en Entre Ríos. Por otro, Voytenco mantuvo un encuentro con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, con quien intercambió visiones sobre el fortalecimiento del desarrollo regional y la formalización en el ámbito rural. De este modo, la nueva sede se posiciona como el corazón de la actividad de la UATRE en la provincia, combinando la defensa de los derechos laborales con una asistencia social concreta y efectiva para todos sus integrantes.