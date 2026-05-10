Crespo: violó la restricción contra su ex pareja y terminó detenido

El acusado irrumpió en la vivienda, agredió a los efectivos y fue trasladado a la alcaldía de Paraná.

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Cerca de las 21:45 de este sábado, la policía de Crespo acudió al domicilio de una joven de 24 años que denunció la presencia de su ex pareja dentro de su hogar. Según se brindó la información en Informe Litoral, los efectivos ingresaron a la propiedad y hallaron al hombre escondido en una habitación, pese a que este ya contaba con medidas judiciales que le prohibían cualquier tipo de contacto.

Al ser descubierto, el individuo reaccionó de forma agresiva y forcejeó con los agentes, aunque finalmente fue reducido. Por orden del fiscal Dr. Bruno Gambino, el agresor fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales por los delitos de desobediencia judicial, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.