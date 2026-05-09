Policía de Crespo encontró el arma con la que un padre habría amenazado a la hija

Una pelea entre familiares y un aparente amedrentamiento con un arma de fuego, terminó con la intervención de la Policía y tras la orden judical allanaron y encontraron un arma de fuego calibre .38 con una vaina servida.

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Una mujer había denunciado a su propio padre -con quien no convive- de amedrentarla con un arma de fuego durante una discución.

En base al relato de la denunciante, desde la Comisaría de Crespo llevaron adelante una serie de averiguaciones y diligencias de rigor, que tras ser informadas a la Fiscalía interviniente, propiciaron que respalde un pedido de Allanamiento y Requisa Domiciliaria, formulado para hallar el arma.

De acuerdo al parte enviado a Informe Litoral, el Juzgado de Garantías N° 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara, ordenó el solicitado procedimiento, que se practicó en horas de la mañana de este sábado. Una dotación de esta dependencia, se hizo presente en una vivienda de Barrio Del Rosario, y tras una exhaustiva búsqueda se encontró un arma de fuego calibre .38 (tipo revólver), y una vaina servida.

Los elementos secuestrados, seran remitidos a Policía Científica, para su oportuna pericia, indicó el subcomisario, Gonzalo Salva, segundo jefe de la Comisaría.