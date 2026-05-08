Choque en la Ruta 14: un auto atropelló a un caballo y hay un herido

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Un nuevo siniestro vial se registró durante la jornada de este viernes sobre la Autovía de la Ruta Nacional 14, cuando un automóvil particular colisionó contra un equino que se encontraba suelto sobre la calzada. El hecho tuvo lugar en el carril lento del sentido ascendente, en momentos en que un Fiat Palio se desplazaba en el trayecto que une las ciudades de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. A raíz del impacto contra el animal, el vehículo sufrió daños de consideración y sus ocupantes debieron ser asistidos de urgencia.

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En el automóvil viajaban dos personas que fueron rápidamente atendidas por el servicio de emergencias VIDA. Según los reportes oficiales, el conductor resultó ileso, pero su acompañante llevó la peor parte al sufrir diversos politraumatismos, por lo que recibió atención médica en el lugar del accidente. La presencia del animal sobre la ruta, una problemática recurrente en la zona, fue el factor determinante que desencadenó el choque en una franja horaria de tránsito activo.

Tras el accidente, personal de la Gendarmería Nacional y de la Policía de Entre Ríos montó un operativo de seguridad vial para prevenir nuevos incidentes y balizar la zona mientras se aguardaba la llegada del auxilio mecánico. Los efectivos trabajaron en la regulación del tránsito y en las pericias correspondientes hasta que el rodado pudo ser removido de la banquina. El episodio vuelve a poner en alerta a los usuarios de la autovía sobre el peligro de animales sueltos en las rutas de la región.(Ahora)