Un camión con 50 cerdos volcó en la Ruta 14

El accidente ocurrió este miércoles a la altura del kilómetro 133, cuando el transporte de carga perdió el control por el peso de los animales y una falla mecánica.

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Un siniestro vial de magnitud se registró durante la tarde de este miércoles sobre la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 133, protagonizado por un camión Mercedes Benz que se dirigía hacia un frigorífico de la zona. El vehículo transportaba un total de 50 porcinos al momento de producirse el vuelco, lo que generó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad para contener la situación y evitar complicaciones en el tránsito de la autovía.

El chofer, un hombre de 54 años, relató a los efectivos policiales que el incidente se desencadenó mientras circulaba por la traza y perdió la estabilidad del pesado rodado. Según su testimonio, la combinación del desplazamiento de la carga viva y un presunto desperfecto mecánico hizo que no pudiera controlar el camión, terminando volcado sobre uno de sus laterales. Afortunadamente, a pesar de la violencia del impacto, el conductor logró salir por sus propios medios y resultó completamente ileso.

En cuanto a la carga, las autoridades que intervinieron en el operativo confirmaron que no se produjo la pérdida de los animales, los cuales permanecieron dentro de la estructura del transporte tras el accidente. Además, se destacó que el siniestro no llegó a obstruir la libre circulación vehicular, por lo que el tráfico sobre la mencionada ruta nacional se mantuvo fluido bajo la supervisión de los agentes presentes.