El joven entrerriano que revoluciona la horticultura en Aranguren

Facebook Twitter WhatsApp

En un contexto donde el recambio generacional en el campo representa un desafío, la historia de Matías Güttlein destaca como un ejemplo de arraigo y emprendedurismo en el interior de Entre Ríos. Con apenas 24 años y cursando las últimas materias de la carrera de Agronomía en la UNER, Matías ha logrado consolidar una unidad productiva hortícola en la localidad de Aranguren. Lo que inició hace seis años como un ensayo con parcelas de ajo para costear sus estudios, hoy es una explotación diversificada que abastece a importantes cooperativas de la región y a vecinos que transitan diariamente la Ruta 2.

La clave del éxito de este joven productor radica en la profesionalización y la tecnología aplicada. Güttlein implementó sistemas de riego por goteo y mantiene un contacto fluido con técnicos del INTA de distintas provincias para asegurar la sanidad de sus cultivos. Su producción se caracteriza por un manejo agroecológico, evitando el uso de agroquímicos para garantizar que la comida llegue a la mesa de los consumidores de la manera más natural posible. Actualmente, su oferta incluye desde hortalizas de hoja tradicionales hasta variedades exóticas de zapallos decorativos y franceses, cuyas semillas fueron importadas para ofrecer un producto diferenciado en el mercado local.

Acompañado por su familia en las tareas de logística y ventas, Matías reinvierte permanentemente sus ingresos para expandir la superficie cultivada, sumando hectáreas arrendadas a su predio original. Su visión de negocio combina la frescura de la venta directa al pie de la ruta con la eficiencia de la distribución a gran escala. Con la mirada puesta en el título de ingeniero agrónomo, el joven planea seguir escalando su proyecto mediante la automatización de galpones y maquinaria, demostrando que con planificación y conocimiento técnico es posible transformar la realidad productiva desde las bases.(Con información de Campo en Acción)