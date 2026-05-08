Ramírez iniciará el operativo de poda correctiva 2026

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La Municipalidad de General Ramírez confirmó que el próximo lunes se pondrá en marcha el cronograma de poda correctiva 2026, una intervención planificada que busca equilibrar el crecimiento del arbolado urbano con la seguridad de los vecinos. Según explicaron desde el gobierno local, las tareas se centrarán en despejar ramas que obstruyan calles o veredas, eliminar ejemplares enfermos o dañados y evitar interferencias con el cableado público y las luminarias, garantizando así un entorno más seguro y ordenado.

Siguiendo la logística de años anteriores, el operativo avanzará de manera progresiva por diferentes barrios. El despliegue inicial comenzará en el Barrio Evita, el Barrio César Pazo y las zonas correspondientes al acceso principal a la ciudad. Es fundamental que los habitantes comprendan que no todos los árboles requieren poda, por lo que el personal técnico evaluará cada caso basándose en criterios de riesgo y salud forestal.

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Desde el municipio también hicieron hincapié en que la poda en la vía pública es una tarea exclusivamente oficial y coordinada. En caso de que un vecino detecte una situación de riesgo, debe comunicarse con el área de Atención al Vecino al número (343) 4565 491.(Informe Litoral)