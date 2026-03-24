Un suboficial de Diamante obtuvo el primer puesto en un concurso literario provincial

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En el marco de las celebraciones por el 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos, la institución llevó adelante un certamen cultural que destacó el talento y la vocación de sus integrantes más allá del servicio operativo. Entre las diversas propuestas impulsadas desde la Jefatura Central en Paraná, el concurso literario de poesías alegóricas se convirtió en uno de los ejes centrales, convocando a efectivos de toda la provincia para presentar composiciones originales que fueron analizadas por un jurado de expertos del ámbito académico y de las letras.

La Jefatura Departamental Diamante alcanzó un reconocimiento histórico gracias a la participación del Suboficial Principal Diego Hernán Cuello, quien cumple funciones en la Comisaría de Aldea Brasilera. Su obra, titulada “Policía de Entre Ríos centinela de la vida”, fue seleccionada como la más destacada a nivel provincial. Según se expresó a Informe Litoral, las estrofas de la poesía ganadora logran plasmar la esencia de la labor policial, resaltando valores como el estoicismo y el sacrificio desinteresado de hombres y mujeres que han formado parte de la historia de la fuerza.

Este logro cobra una relevancia especial, ya que representa el segundo año consecutivo en que la Departamental Diamante se queda con el máximo galardón en disciplinas artísticas de alcance provincial. Cabe recordar que el año anterior el Subcomisario Gonzalo Fernández obtuvo el primer puesto en pintura, y en esta oportunidad el Suboficial Cuello refuerza ese legado cultural. El autor recibió su distinción de manos del Jefe Departamental, en una premiación otorgada por la cúpula de la Policía de Entre Ríos, celebrando una pieza literaria que define a la vocación como un «escudo que custodia» a todo el territorio entrerriano.