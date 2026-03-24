Día de la Memoria: “La democracia es una construcción permanente”, expresó Frigerio

El gobernador de Entre Ríos compartió un mensaje en redes sociales en el marco del 24 de marzo, donde llamó a sostener el compromiso con las instituciones y la convivencia.

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, publicó este martes un mensaje en el marco del Día de la Memoria, al cumplirse 50 años del golpe de Estado en Argentina, donde destacó la importancia de sostener los valores democráticos.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial reflexionó sobre la fecha y convocó a reafirmar el compromiso colectivo con la convivencia y el respeto institucional.

“Memoria, compromiso y convivencia”

En su mensaje, Frigerio planteó la necesidad de mirar el presente a partir de la historia reciente. “Cada 24 de marzo es una oportunidad para que nos miremos como sociedad y renovemos nuestro compromiso con la democracia, las instituciones republicanas y las leyes”, expresó.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de los quiebres institucionales. “Cuando se vulnera el orden democrático y la violencia se convierte en regla, se fractura la convivencia y no hay posibilidad de desarrollo”, sostuvo.

La democracia como construcción permanente

El gobernador remarcó que la democracia requiere de un trabajo constante por parte de toda la sociedad. “La democracia es una construcción permanente, que se sostiene con el compromiso y el aporte de cada uno desde su lugar”, afirmó.

Además, enumeró algunos de los pilares que considera fundamentales para su consolidación. “Se consolida cuando hay independencia en la Justicia, cuando la educación forma ciudadanos responsables, cuando el esfuerzo vuelve a ser un camino de progreso y cuando el Estado cumple con su rol sin abusos ni privilegios”, indicó.

“Nunca más al terrorismo”

En otro tramo del mensaje, Frigerio hizo referencia al consenso social construido en torno a la memoria histórica. “La sociedad argentina ya dijo nunca más al terrorismo en cualquiera de sus expresiones”, expresó.

Finalmente, planteó el desafío hacia el futuro. “A 50 años del golpe militar, el desafío es sostener ese rumbo con responsabilidad y sin atajos, para que no volvamos a sufrir autoritarismos de ningún tipo”, concluyó.

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