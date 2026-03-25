Multitudinaria marcha en Paraná por el Día Nacional de la Memoria

A 50 años de la dictadura cívico militar se replicó la marcha en la capital entrerriana convocada por la Multisectorial de Derechos Humanos. Hubo cánticos, internvenciones artísticas, homenajes y la lectura de un documento.

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En la capital entrerriana se replicó la marcha en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La movilización encabezada por organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles partió a las 17.20 de la Plaza Saenz Peña, recorrió varias cuadras con cánticos e interveciones artísticas y concluyó en la Plaza Alvear con la realización de homenajes y la lectura de un documento unificado.

El documento que se leyó en la plaza

A continuación, la referente histórica María Luz Piérola y Clara Sobko, de Hijos, dieron inicio a la lectura del documento oficial de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná.

«Compañeras, compañeros y compañeres: Hoy volvemos a encontrarnos en las plazas de todo el país a 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico del 24 de marzo de 1976, para decir, una vez más, que la memoria no se borra, que la historia no se niega y que este pueblo no se arrodilla. A 50 años de un golpe que tuvo su antesala con La Triple A y sus grupos paramilitares. Los poderes económicos concentrados, con las fuerzas armadas como brazo ejecutor, instalaron una de las dictaduras más sangrientas de nuestra historia reciente”.

“Un genocidio que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a 30.000 compañeras y compañeros. Una dictadura que robó bebés, que instauró más de 700 centros clandestinos de detención, que encarceló y llevó al exilio a miles de compatriotas. Que a través de un plan de exterminio y persecución quiso disciplinar a todo un pueblo mediante el terror. Pero aquel golpe no fue sólo militar. Fue parte de un proyecto económico, político y cultural, con la complicidad del poder judicial y de los medios hegemónicos de comunicación. Destinado a destruir la organización de la clase trabajadora, endeudar al país y concentrar la riqueza en manos de unos pocos respondiendo a intereses imperialistas”.

“Si bien sostenemos que la historia no se repite, hoy nuestro país está atravesando un proyecto de desarticulación del entramado social solidario y la profundización de políticas de sometimiento por parte de los gobiernos, socavando nuestra soberanía. Frente a esto, hoy, a 50 años, seguimos luchando y llenando las plazas del país unidos en un solo grito: ¡Fue genocidio! ¡SON 30.000!”.

“Nada de lo que tenemos fue un regalo. Hay juicios y condenas a los genocidas, seguimos recuperando nietos y nietas apropiados, continuamos encontrando los restos de compañeras y compañeros desaparecidos para restituirles su identidad, como en La Perla. Nos sentimos conmovidos porque somos parte del movimiento de derechos humanos que lleva adelante una lucha inclaudicable. Somos Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, Sobrevivientes y un pueblo que durante décadas sostuvo la memoria en las calles exigiendo el Nunca Más”.

“Las Madres empezaron a caminar estas plazas en los momentos más oscuros de la dictadura. Con un pañuelo blanco que hoy es símbolo y bandera de todos nosotros, con una verdad que seguimos buscando: ¡¡¡QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN!!! Por eso exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura y de La triple A. Porque tenemos memoria, queremos verdad y justicia. Y para los Genocidas: ¡Cárcel común, perpetua y efectiva!”.

“Hoy, a 50 años del golpe, estamos en medio de una catástrofe política, social, cultural, económica y ambiental, sin precedentes. Nos quitan derechos, nos hambrean, nos reprimen y persiguen. Hoy se profundiza la continuidad de un plan económico que planificó y planifica, nuestra MISERIA. Nuevamente aparece la idea del ENEMIGO POLÍTICO. Se pretende corrernos del espacio público y atomizarnos para fragmentar la organización y la potencia de nuestra respuesta. Pero tenemos memoria y convicciones: por eso reivindicamos la lucha revolucionaria de los 30.000 y seguimos levantando la bandera por la justicia social, la organización solidaria y la vida digna de nuestro pueblo”.

“Hoy, el gobierno de Javier Milei defiende y justifica el Terrorismo de Estado y los genocidios. Gobierna para los grandes grupos económicos. Ajusta a jubilados, trabajadores, estudiantes, discapacidad y sectores populares. Destruye salarios, recorta derechos y pretende imponer un país para unos pocos. Y cuando el pueblo reclama, responde con represión y criminalización de la protesta social”.

“Denunciamos los protocolos represivos y el aumento del autoritarismo como respuesta del Estado a nuestras luchas y nos solidarizamos con Pablo Grillo y con todas las compañeras y compañeros víctimas del accionar ilegítimo del gobierno. Una vez más seguimos exigiendo justicia por: Julio López, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Luciano Arruga, Héctor Gómez y Martin Basualdo, Elias, Lionel y Jonathan Gorosito, Gabriel Gusmán, Ariel Goyeneche, Romina Iturain, Eloisa Paniagua, José Daniel Rodríguez y Vicky Nuñez!”.

“Denunciamos al Poder Judicial, clasista, patriarcal, racista y capacitista. Ayer como hoy, es utilizado por el poder para perseguir e intentar disciplinarnos. Como en el caso de Cristina Fernandez de Kirchner y Milagro Sala. O persiguiendo luchadores como Norma Lezana del Hospital Garrahan. Intentando imponer el silencio sionista como con Vanina Biassi y Alejandro Bodart. Otra vez, es el Poder Judicial quien otorga un manto de legitimidad a estas políticas de persecución ideológica”.

“Este gobierno nacional se sostiene por sus cómplices, como el Gobernador Rogelio Frigerio y los legisladores nacionales, que colaboran con el despliegue de un programa de miseria planificada que combina ajuste económico brutal, destrucción social, persecución política, discursos de odio y represión. Bajo el lema de orden y responsabilidad fiscal, sus gobiernos avanzan con ajuste sobre los trabajadores. Se despide, se deterioran los salarios, se recortan derechos, y las consecuencias de la crisis recaen sobre quienes vivimos de nuestros ingresos y nuestro bienestar. Se continúa el modelo empobrecedor del FMI, esa deuda ilegítima e ilegal de la cual el pueblo no ha visto ni un peso pero que pagamos con el ajuste sobre nuestras vidas”.

“Es el mismo gobierno que ejecuta descuentos a los huelguistas, prohíben las asambleas e imponen por decretos o arreglos espurios, salarios de pobreza a la docencia y trabajadores estatales, pretendiendo ahora, aplicar una reforma previsional regresiva. En nuestra provincia, de la mano de estos estafadores, se han perdido en 2 años 6416 puestos de trabajo registrados y cerraron 868 empresas: un verdadero industricidio”.

“Denunciamos el vaciamiento del Programa “Volver al trabajo” y las políticas de integración sociourbana. Exigimos el reconocimiento salarial de la Economía Popular y la universalización de las políticas sociales. La crisis colectiva en la salud mental de nuestro pueblo es la consecuencia de estas prácticas de crueldad. En Entre Ríos esto se traduce en los trágicos índices de suicidios que lamentablemente encabezamos a nivel nacional, desnudando las nulas políticas en salud mental”.

“Frente al negacionismo ambiental, somos más de 85 mil personas y organizaciones que pedimos ser escuchadas en defensa de la ley de glaciares, somos cientos quienes nos movilizamos en defensa del Río Paraná y la Cuenca del Plata, y en todo el país denunciamos el saqueo y la contaminación. Porque somos ese pueblo que se resiste ante quienes quieren destruir, extranjerizar y privatizar nuestros territorios e identidad, afectando nuestra salud y nuestra soberanía”.

“Hoy, y a 50 años del golpe cívico militar, a Villarruel y a quienes pretenden que demos vuelta la página de la historia, como el Ministro de Justicia Maneiro y la funcionaria provincial Emma Bargagna, les gritamos: No perdonamos, No olvidamos y No nos reconciliamos. Y denunciamos que el vaciamiento del Registro Único de la Verdad y de los programas de DDHH, son políticas negacionistas del Gobierno de Frigerio”.

“Volvemos a marchar porque la memoria es activa. Hoy tenemos que unir todas las luchas. Y desde esta plaza reivindicamos y defendemos nuestra herramienta histórica de organización. Luchamos por un sindicalismo combativo, plural y democrático, que no negocie con los poderosos y no entregue nuestros derechos. Que recupere y construya la huelga general como bandera inclaudicable de quienes no nos resignamos. Somos conscientes de que nuestro poder reside en la fuerza colectiva”.

“Los derechos humanos son una lucha continua. Por eso: defendemos una vida digna, la educación pública, la salud pública, la lucha y conquista de derechos en discapacidad y los derechos conquistados por el movimiento feminista de mujeres y disidentes”.

“Este 24 de marzo también levantamos la mirada hacia el mundo. Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos que enfrentamos la opresión. Denunciamos el rol histórico de los Estados Unidos y repudiamos la injerencia imperialista contra los pueblos de América Latina. Denunciamos el genocidio en Gaza y la masacre del pueblo palestino por parte del Estado Sionista de Israel con el respaldo del imperialismo estadounidense”.

“Nunca más fascismos. Nunca más genocidios. Nunca más dictaduras. Nunca más terrorismo de Estado. Hoy marchamos con los 30.000 como bandera. Solo con la organización lograremos construir una alternativa política que posibilite el mundo que siempre soñamos”.

“¡ES IMPOSIBLE DESAPARECER! 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes! ¡Ahora y siempre!».