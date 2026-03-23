General Ramírez conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La Municipalidad de la localidad programó una jornada conmemorativa este martes en el Espacio de la Memoria bajo la consigna "El arte no olvida".

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En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ciudad de General Ramírez llevará a cabo una jornada de actividades institucionales este martes 24 de marzo. Según supo Informe Litoral, la convocatoria oficial tendrá lugar a partir de las 18:00 en el Espacio de la Memoria, ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Belgrano, en inmediaciones del Juzgado de Paz.

El programa previsto para la fecha incluye la ejecución de una intervención artística que consistirá en el armado y colocación de pañuelos. Esta acción central se complementará con la presentación de música en vivo alusiva a la fecha, conformando un esquema de actividades diseñado para el recordatorio de la efeméride nacional en el ámbito local.

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