General Ramírez conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ciudad de General Ramírez llevará a cabo una jornada de actividades institucionales este martes 24 de marzo. Según supo Informe Litoral, la convocatoria oficial tendrá lugar a partir de las 18:00 en el Espacio de la Memoria, ubicado en la intersección de las calles Avellaneda y Belgrano, en inmediaciones del Juzgado de Paz.
El programa previsto para la fecha incluye la ejecución de una intervención artística que consistirá en el armado y colocación de pañuelos. Esta acción central se complementará con la presentación de música en vivo alusiva a la fecha, conformando un esquema de actividades diseñado para el recordatorio de la efeméride nacional en el ámbito local.
COMENTÁ LA NOTA