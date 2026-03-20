Avanza la ampliación del Hospital Nuestra Señora de Luján de General Ramírez

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La transformación edilicia en General Ramírez progresa a paso firme, consolidando un proyecto de 1.054 metros cuadrados que fortalecerá el sistema sanitario del departamento Diamante. Con un avance del 43 por ciento, los trabajos se concentran actualmente en la cubierta y en las instalaciones internas de dos sectores diferenciados. Esta intervención estratégica no solo busca ampliar la capacidad operativa del nosocomio, sino que también prioriza el vínculo entre la salud pública y la educación superior, funcionando como un espacio central para la formación universitaria de jóvenes de toda la provincia.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el impacto histórico de esta obra articulada con el Ministerio de Salud, subrayando que las mejoras en los servicios de atención convivirán con el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló que la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio apunta a una mirada integral: al invertir en infraestructura de diagnóstico y en aulas modernas, se garantiza una mejor respuesta a la comunidad y se jerarquiza el futuro de los profesionales que sostendrán el sistema público.

En el detalle técnico, la obra contempla un sector de 332 metros cuadrados destinado exclusivamente a diagnóstico por imágenes y laboratorio, el cual contará con salas de tomografía, rayos X, ecografía y mamografía. De forma complementaria, el segundo sector de 722 metros cuadrados se dedicará a la actividad académica, con aulas diseñadas para recibir a 200 estudiantes por turno. Esta distribución permitirá que ambas funciones, la asistencial y la docente, se desarrollen de manera independiente pero integrada, respondiendo con modernidad a las demandas actuales de los vecinos y de la matrícula universitaria.

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