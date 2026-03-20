Incidentes en Paraná: dos detenidos tras atacar a piedrazos a la policía

El despliegue de seguridad se activó tras un reporte ciudadano por desórdenes en la vía pública, logrando normalizar la circulación en el barrio.

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Un operativo de prevención y control tuvo lugar en la intersección de calles Los Jacarandaes y Ortiz, en la capital provincial, tras un aviso al sistema de emergencias sobre un altercado entre civiles. Al arribar al sector, se constató la presencia de personas involucradas en un conflicto callejero, quienes reaccionaron de forma hostil ante la llegada de las unidades oficiales, intentando alejarse del sitio tras generar daños materiales con proyectiles.

Sobre los detalles del procedimiento, se expresó a Informe Litoral que la respuesta de las autoridades permitió una breve persecución que culminó con la demora de dos ciudadanos. La acción fue coordinada para garantizar la tranquilidad de los vecinos y evitar que el incidente escalara en una zona de tránsito habitual, logrando el control total del perímetro en pocos minutos.

Finalmente, las actuaciones quedaron a cargo de la justicia local, que determinó el traslado de los involucrados a la Alcaidía de Tribunales para dar continuidad a las diligencias correspondientes. Con esta intervención, se dio por finalizado el episodio, restableciendo la convivencia y la armonía ciudadana en ese sector de la ciudad de Paraná.