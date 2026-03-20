Bloqueo sanitario en La Paz por un caso positivo de dengue

El operativo se desplegó en la zona de Termas bajo los protocolos del Ministerio de Salud provincial para frenar la propagación del virus.

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La ciudad de La Paz activó un operativo de emergencia sanitaria tras confirmarse un caso positivo de dengue, lo que motivó un bloqueo epidemiológico en la zona de Termas. La intervención, dispuesta por la Dirección de Epidemiología de Entre Ríos, busca cumplir con los protocolos vigentes y evitar de forma inmediata la propagación del virus en la localidad.

El procedimiento incluyó tareas de control focalizado en el sector afectado para reducir la presencia del mosquito transmisor. Como parte central de esta estrategia, las autoridades realizaron una fumigación integral en la zona termal durante la tarde, complementando las acciones de vigilancia y rastreo de posibles nuevos contagios en las inmediaciones del foco detectado.

Desde el sistema de salud recordaron que estas medidas deben acompañarse con el compromiso social de eliminar recipientes que acumulen agua en los hogares. Mantener la higiene en patios y jardines resulta determinante para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y proteger a la comunidad ante la aparición de este nuevo caso en la región.