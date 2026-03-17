La obra social provincial amplió su cobertura con más de 290.000 nuevas prestaciones en 2025

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Contrario a las versiones que sugerían una reducción en los servicios, los datos oficiales remitidos a la Oficina Provincial de Presupuesto confirman que la obra social estatal logró incrementar sus prestaciones en casi todos los niveles durante el último año. En términos agregados, se brindaron 290.869 coberturas adicionales en comparación con 2024, lo que representa un crecimiento promedio del 4,75% en la atención directa a los afiliados.

El mayor salto se observó en las consultas médicas, que superaron la barrera del millón de atenciones (1.123.005), registrando una suba del 7,31%. En la misma línea, la cobertura de prácticas médicas —que incluye estudios de alta complejidad como resonancias, ecografías y análisis bioquímicos— alcanzó las 3.869.269 prestaciones, sumando más de 116.000 servicios nuevos al sistema.

En cuanto a la asistencia hospitalaria y farmacéutica, las internaciones crecieron un 3,02%, mientras que el despacho de recetarios de medicamentos mostró un ascenso del 5,54%, alcanzando un total de 1.836.018 recetas cubiertas. Desde la conducción de la obra social destacaron que estos números son el resultado de una gestión enfocada en la reducción del déficit y la firma de nuevos convenios, estrategias que permitieron sostener y ampliar el sistema frente a la fuerte presión económica que atraviesa el sector sanitario.

Desde el organismo señalaron que, si bien el escenario actual es complejo, el objetivo prioritario sigue siendo mejorar la eficiencia administrativa para garantizar la continuidad de las prestaciones. Las autoridades subrayaron que los datos permiten poner en perspectiva los cuestionamientos recientes, demostrando que la atención a los afiliados no solo se mantuvo, sino que se expandió mediante una administración de recursos más ordenada.