General Ramírez: avanzan las obras para optimizar el servicio de agua

La municipalidad reemplaza 300 metros de cañería antigua por una nueva infraestructura que permitirá mejorar la presión y el suministro.

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En el marco del plan de mejora de servicios públicos, General Ramírez lleva adelante una importante intervención en la red de agua potable. Los trabajos consisten en el reemplazo de 300 metros de cañería galvanizada por una nueva red de 50 mm con junta elástica, una tecnología que asegura una mayor durabilidad y eficiencia en la distribución del recurso hídrico.

La obra se extiende sobre la calle Fonseca, en el tramo comprendido desde el Colegio Jesús de Nazareth hasta la calle Urquiza. Esta renovación de materiales es fundamental para resolver problemas históricos de caudal y garantizar una mejor presión y funcionamiento del servicio para todas las familias e instituciones de la zona.

Esta inversión en infraestructura forma parte de un cronograma de trabajos destinados a modernizar las conexiones más antiguas. Con la instalación de las nuevas cañerías, los usuarios contarán con un suministro más estable, reduciendo significativamente la posibilidad de roturas y cortes imprevistos que afectaban la normal prestación. (Informe Litoral)