Bajo un fuerte operativo de seguridad, Leonardo Airaldi declara en los tribunales de Paraná

El ex titular de la Sociedad Rural de Diamante fue trasladado desde Ezeiza para comparecer ante el Tribunal Oral Federal como presunto líder de una red narcocriminal.

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En la mañana de este martes 17 de marzo, la capital entrerriana fue escenario de un despliegue de seguridad sin precedentes para el traslado de Leonardo Airaldi al Tribunal Oral Federal de Paraná. El imputado, quien llegó esposado y protegido con casco y chaleco de seguridad, comparece ante los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello en el marco de una causa que lo señala como el líder, proveedor y financiador de una compleja estructura dedicada al narcotráfico en la región.

La acusación, sostenida por el Ministerio Público Fiscal con la participación de la Procunar, sostiene que Airaldi administraba los recursos logísticos y financieros para la comercialización de estupefacientes entre 2019 y 2024. El debate unifica dos expedientes centrales: uno iniciado en 2022 tras el secuestro de 30 kilos de cocaína en Santa Fe y otro que investiga el uso de estancias en las islas del río Paraná como bases operativas para el movimiento de drogas por rutas fluviales y terrestres.

Además de los cargos por narcotráfico, el proceso está atravesado por una denuncia de extrema gravedad que vincula al ex ruralista con un presunto plan de atentado. Se investiga la contratación de un sicario para asesinar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. Este hecho, que tramita de forma paralela en Gualeguaychú, añade una tensión adicional al juicio donde también son juzgados policías y otros colaboradores de la organización.

Mientras la defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, insiste en planteos de nulidad y pedidos de arresto domiciliario por razones de salud, la fiscalía avanza en demostrar cómo el acusado distribuía tareas y coordinaba la logística de la banda. Tras prestar su testimonio, se prevé que el imputado sea trasladado nuevamente al penal de Ezeiza, donde permanece alojado debido a la peligrosidad y complejidad del caso.