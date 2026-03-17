El campo proyecta un ingreso de USD 34.530 millones para 2026

Aunque se espera una cosecha récord de 158 millones de toneladas, los conflictos internacionales y los costos logísticos moderan el impacto en la liquidación de divisas.

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El sector agroindustrial argentino se encamina a un ciclo de producción histórico, con proyecciones que alcanzan las 158 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 14% respecto a la campaña anterior. Sin embargo, este salto en el volumen no se traducirá en un aumento proporcional de divisas. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se espera que el ingreso al Mercado Libre de Cambios ronde los USD 34.530 millones, una cifra similar a la del año pasado.

Esta situación responde a una combinación de factores externos y estructurales. El principal escollo reciente es el conflicto en Medio Oriente, específicamente en el Estrecho de Ormuz, que ha disparado los costos del transporte marítimo entre un 40% y 50%. Al ser Argentina un país geográficamente distante de los principales centros de consumo del Hemisferio Norte, el encarecimiento de los fletes actúa como un descuento directo sobre el precio que reciben los exportadores locales, restando competitividad.

En cuanto al detalle de la cosecha, el trigo (29,5 millones de toneladas), el maíz (62 millones) y el girasol (6,6 millones) muestran desempeños excepcionales, siendo este último el volumen más alto del siglo. Por su parte, la soja alcanzaría las 48 millones de toneladas. Este dinamismo ya se percibe en los puertos, especialmente en el nodo del Gran Rosario, que concentra el 67% de los envíos al exterior.

En materia fiscal, el aporte por Derechos de Exportación se mantendría estable en torno a los USD 4.650 millones. Mientras que el complejo sojero aportará USD 3.420 millones, el maíz y el girasol compensarán la caída de la soja con incrementos en su aporte tributario del 30% y 60% respectivamente. Se espera que, a partir de este mes de marzo, la liquidación de divisas comience a normalizarse con el ingreso de la cosecha gruesa. (Infobae)