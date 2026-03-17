Recuperaron una motocicleta robada durante operativos de prevención en Diamante

El vehículo fue localizado en la vía pública y será restituido a su propietario, mientras que el responsable del hecho ya fue detenido.

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En el marco de las tareas de seguridad y prevención que se llevan adelante en diferentes barrios y espacios públicos de la ciudad de Diamante, las autoridades locales lograron un importante avance al recuperar un bien que había sido sustraído recientemente. El despliegue, que busca brindar una respuesta rápida a los pedidos de la comunidad, permitió detectar la presencia de una motocicleta Honda Biz de 110 cc. en la intersección de las calles Chacabuco y Andrade.

Al verificar los datos del rodado, se confirmó que sobre el mismo pesaba un pedido de secuestro vigente tras haber sido denunciado como robado días atrás. Al momento del hallazgo, el vehículo se encontraba en poder de un vecino, quien habría manifestado desconocer el origen ilegal del mismo. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal ordenó el resguardo de la unidad para que, tras los trámites de rigor, pueda ser devuelta a su legítimo dueño.

Según supo Informe Litoral, las labores de investigación sobre la identidad del autor del robo dieron frutos rápidamente, logrando que el responsable de la sustracción ya se encuentre bajo custodia.