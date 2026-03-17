Un hombre se presentó ante la justicia tras el accidente ocurrido en Crespo

El conductor se puso a disposición de las autoridades de manera voluntaria, aportando la documentación del vehículo involucrado en el hecho del domingo.

Facebook Twitter WhatsApp

En el marco de la investigación por el incidente vial ocurrido el pasado domingo por la tarde, donde un menor de apellido Castillo resultó afectado, un hombre mayor de edad se presentó de forma espontánea en la dependencia local durante las últimas horas del lunes. El ciudadano manifestó ser quien conducía el vehículo al momento del hecho, buscando aclarar su situación frente a lo sucedido.

Durante el encuentro con las autoridades, el vecino hizo entrega de toda la documentación personal y del automóvil de su propiedad, elementos que fueron verificados con las grabaciones de seguridad obtenidas durante las primeras horas de la investigación. Este paso permitió corroborar la información brindada y avanzar con mayor claridad en el proceso para determinar cómo se desencadenó el episodio.

Según supo Informe Litoral, tras este acto voluntario, se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes, quienes ordenaron que el hombre sea formalmente identificado. Actualmente, el conductor se encuentra vinculado al proceso legal que sigue su curso, a la espera de las resoluciones que permitan esclarecer definitivamente las responsabilidades del caso.