Avanza la puesta en valor del Hospital San Roque: la obra de recuperación ya alcanzó el 50%

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La infraestructura del Hospital San Roque de Paraná, centro de referencia pediátrica en toda la provincia, atraviesa una etapa clave de transformación. Luego de un relevamiento técnico que puso de manifiesto la necesidad de intervenir el edificio, el Gobierno Provincial puso en marcha una obra integral que ya registra un avance del 50 por ciento. Los trabajos, coordinados entre los ministerios de Planeamiento e Infraestructura y de Salud, no solo buscan recuperar el funcionamiento del sector, sino actualizar sus servicios bajo los más altos estándares de seguridad.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, resaltó que la intervención permite dotar al nosocomio de infraestructura acorde a las necesidades actuales del sistema de salud. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, enfatizó que la celeridad de los plazos refleja la prioridad de esta gestión por sumar capacidad de respuesta, asegurando que, al finalizar las tareas, el hospital contará con un área más moderna, segura y preparada para acompañar la demanda de los próximos años.

La obra, ejecutada por la firma Calaco Construcciones S.R.L., abarca una superficie de 623 metros cuadrados correspondientes a la Sala 4 y el área de consultorios externos. Las tareas incluyen la readecuación completa de la instalación eléctrica y la ampliación de la red de gases medicinales. El nuevo diseño contempla una capacidad de 14 camas de internación y la incorporación de dos habitaciones de aislamiento individuales con sanitarios propios, una mejora sustancial para el manejo de pacientes que requieren cuidados específicos.

Además de las áreas de internación, el proyecto optimiza las condiciones de trabajo del personal sanitario mediante la creación de nuevos espacios de apoyo para enfermería y una sala exclusiva para médicos. En materia de seguridad, se destaca la construcción de una nueva salida de emergencia que conectará directamente con la escalera de servicio contra incendios existente, completando así una renovación estructural que prioriza tanto la excelencia médica como la protección de los pacientes.