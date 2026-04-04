Entre Ríos: presentan la campaña La ESI en agenda

Del 6 al 10 de abril se desarrollará en la provincia la Semana de la Educación Sexual Integral (ESI), una propuesta que busca fortalecer su enseñanza en todas las instituciones educativas. La iniciativa del Consejo General de Educación (CGE) se enmarca en los 20 años de la ley nacional N° 26.150, que establece la obligatoriedad de la temática en todos los niveles.

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La coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado, Betiana Zalazar, remarcó que «no se trata de una propuesta optativa, sino de una herramienta fundamental para garantizar derechos, promover vínculos respetuosos y prevenir situaciones de violencia en las comunidades». La campaña busca asegurar una implementación sistemática con perspectiva de derechos en Entre Ríos.

Propuestas pedagógicas

La semana contará con cuatro instancias institucionales. Entre ellas se destacan la socialización de la Guía de Implementación de la ESI para la planificación curricular; el trabajo áulico sobre el consentimiento y la presentación de la Hoja de Ruta para situaciones complejas, orientada a fortalecer los circuitos de intervención ante casos de vulneración de derechos o violencia.

El cierre de la actividad estará centrado en la socialización de experiencias territoriales con una muestra de producciones institucionales elaboradas en las escuelas. La propuesta apunta a visibilizar el trabajo de los equipos educativos de la provincia y consolidar un banco de experiencias pedagógicas que fortalezca las redes entre instituciones.

Participación y recursos

La iniciativa incluye publicaciones diarias en redes institucionales y la invitación a las escuelas a compartir sus producciones con la etiqueta #LaESIEnAgenda. La Coordinación de Políticas Transversales del CGE centralizará los registros para elaborar un informe sobre el alcance de la campaña en el sistema educativo entrerriano.

Las y los interesados pueden acceder a la gráfica oficial, la hoja de ruta y las guías de orientación para la implementación de la ESI a través de los siguientes enlaces adjuntos a esta nota.

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