Paraná: detuvieron a una pareja tras un intento de ataque a la policía con un arma blanca

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Personal policial intervino este jueves en un grave incidente ocurrido en la intersección de las calles Salvador del Carril y Pichón Sánchez, en el marco de los operativos de prevención que se desarrollan en la capital entrerriana. Según se expresó a Informe Litoral, el hecho se desencadenó tras un llamado de alerta por un inconveniente familiar en la zona. Al arribar al lugar, los uniformados fueron abordados de manera imprevista por un hombre que intentó atacarlos utilizando una cuchilla, aunque la rápida reacción de los efectivos permitió reducir al agresor antes de que lograra herir a alguien.

La tensión aumentó durante el procedimiento cuando la pareja del atacante también intentó agredir a los funcionarios para evitar la detención, lo que derivó en que ella también fuera demorada en el sitio. Tras el forcejeo, la policía logró controlar la situación y asegurar el perímetro, procediendo además al secuestro del arma blanca empleada en la agresión inicial.

El suceso fue informado de inmediato al fiscal en turno, quien ordenó la detención de ambos ciudadanos y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales bajo los cargos correspondientes por la resistencia y el intento de ataque.