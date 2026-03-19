Hospital de Diamante: la guardia colapsó por cuadros vinculados al consumo

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El sistema sanitario de Diamante atravesó un fin de semana crítico que puso al límite su capacidad operativa tras el ingreso masivo de pacientes con alteraciones severas de comportamiento. Según confirmó la directora del Hospital San José, María José Echenique, el centro de salud debió activar un esquema de contención de urgencia para asistir a diez personas con cuadros vinculados al consumo de sustancias y crisis emocionales. La gravedad de los episodios, que incluyeron descompensaciones físicas y un intento autolítico, obligó a la internación de seis pacientes que posteriormente fueron derivados a centros de mayor complejidad.

La situación no solo expuso la fragilidad de la infraestructura, sino que también desencadenó hechos de violencia y daños materiales dentro del establecimiento. Durante el operativo de asistencia, el personal de salud y los efectivos policiales fueron blanco de agresiones, registrándose además la rotura de vidrios y mobiliario. Ante la saturación de la guardia y la falta de camas disponibles, las autoridades debieron reorganizar sectores internos para alojar a los pacientes, evidenciando que la capacidad de respuesta del hospital general se encuentra sobrepasada por este tipo de emergencias.

Echenique advirtió sobre las serias limitaciones estructurales que enfrenta la institución, remarcando que el hospital no cuenta con análisis toxicológicos para diagnósticos precisos ni con una guardia de salud mental activa las 24 horas. Actualmente, el recurso humano especializado es insuficiente, ya que el único psiquiatra disponible está enfocado en el área de niñez y adolescencia. Esta carencia de herramientas técnicas y profesionales especializados deja al sistema de salud local en una posición de vulnerabilidad frente a una problemática social que requiere un abordaje integral y articulado entre diversas áreas del Estado.(FM Diamante)