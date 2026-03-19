El CGE convoca a las familias a validar datos de estudiantes en el sistema SAGE

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El Consejo General de Educación (CGE) inició una convocatoria oficial dirigida a madres, padres y tutores para actualizar y validar la información de los alumnos a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE). Esta medida se presenta como un eje central de la política de modernización del organismo, con el objetivo de consolidar una base de datos precisa que permita una planificación eficiente de las políticas públicas y garantice la transparencia en la distribución de los recursos estatales destinados a la educación provincial.

La participación de las familias es considerada indispensable para asegurar que niños y adolescentes accedan en igualdad de condiciones a servicios esenciales. La correcta validación de los datos académicos y personales es un requisito necesario para la inscripción en el ciclo lectivo vigente y resulta determinante para la gestión de beneficios como el transporte escolar, el servicio de comedores y los programas de acompañamiento pedagógico. A través de notificaciones electrónicas, las instituciones educativas actúan como nexo para agilizar estos trámites administrativos y fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad.

Desde el organismo destacaron que contar con información actualizada no solo mejora la gestión interna, sino que funciona como una herramienta de alerta temprana para prevenir la deserción escolar y detectar situaciones que requieran intervenciones específicas. Para facilitar el proceso, el CGE dispuso de diversos canales de asistencia técnica, incluyendo tutoriales digitales y atención por mensajería en tiempo real, reafirmando que la articulación entre el Estado y las familias es la clave para garantizar trayectorias escolares continuas y de calidad en toda la provincia.