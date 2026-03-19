Siniestro vial en Diamante: un joven motociclista fue hospitalizado tras un choque en el centro

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Un nuevo incidente vial movilizó a los servicios de emergencia en la tarde de ayer en la zona céntrica de Diamante. El hecho se produjo en la esquina de Colón y San Martín, donde impactaron un automóvil Peugeot 308, conducido por un hombre de 41 años, y una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc, en la que circulaba un joven de 19 años. Según se expresó a Informe Litoral, el motociclista sufrió diversas lesiones a raíz de la colisión, lo que motivó su inmediato traslado en ambulancia hacia el hospital local para recibir asistencia médica y evaluar la gravedad de su estado.

En el lugar del siniestro trabajó el personal policial del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron el área mientras se realizaban las diligencias de rigor. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se dio intervención a la Policía Científica para llevar adelante las pericias accidentológicas correspondientes, fundamentales para determinar las responsabilidades y la mecánica exacta del choque. Como parte de las actuaciones administrativas, las autoridades procedieron además al secuestro de la motocicleta, debido a que presentaba diversas infracciones a las ordenanzas de tránsito vigentes en la ciudad.

Ante este nuevo episodio de inseguridad vial, las autoridades locales reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución al conducir y respetar estrictamente las normas de circulación para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los vecinos. La investigación continúa bajo la órbita judicial a la espera de los informes periciales, mientras que el rodado menor quedó en depósito policial a disposición de los juzgados correspondientes por las faltas de documentación y seguridad detectadas tras el impacto.