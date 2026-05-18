Sidecreer destinó 1.000 millones de pesos para reactivar el consumo en Entre Ríos con descuentos y cuotas sin interés

La tarjeta de crédito provincial lanzó una campaña especial que incluye rebajas de hasta el 50 por ciento y planes de pago de hasta 24 meses en la tienda Sidecompras, abarcando rubros como tecnología, motos y viajes.

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El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, confirmó una fuerte inversión orientada a dinamizar la economía entrerriana a través de la inyección de 1.000 millones de pesos para financiar productos seleccionados. Esta medida busca apuntalar tanto el poder adquisitivo de los usuarios como las ventas de los comercios locales en un marco comercial clave impulsado por la proximidad del Mundial.

La iniciativa, que comenzó a implementarse el pasado 11 de mayo coincidiendo con el Hot Sale nacional, se extenderá hasta el 30 de junio y se desarrollará en dos etapas diferenciadas. La primera fase ya se encuentra vigente con un catálogo inicial, mientras que la segunda etapa se pondrá en marcha el 11 de junio, momento en el que se incorporarán nuevos rubros y se sumarán más locales adheridos para ampliar la oferta disponible en la plataforma virtual de la tarjeta.

El principal atractivo de la propuesta radica en el nivel de los beneficios, ya que los usuarios de la provincia pueden acceder a descuentos del 30, 40 y hasta 50 por ciento en artículos seleccionados. Asimismo, la campaña contempla una agresiva política de financiamiento que permite abonar en 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés, dependiendo de si el cliente posee la versión de tarjeta Clásica, Platinum o Black. Entre la variedad de productos incluidos se destacan motocicletas, televisores, notebooks, celulares, monopatines, bicicletas y opciones turísticas.

Desde la conducción del organismo explicaron que el mecanismo elegido busca un beneficio mutuo en el actual escenario económico. Al subsidiar la tasa con este fondo millonario, el comercio adherido cobra el 100 por ciento del valor del producto de manera inmediata, mientras que el consumidor final obtiene rebajas sustanciales y plazos extensos para pagar. Al tratarse de la red financiera con mayor cobertura en la provincia, las autoridades enfatizaron que la convocatoria sigue abierta para todos los negocios entrerrianos que operan con la tarjeta y deseen sumarse para la segunda etapa de junio.

Para conocer las ofertas y los comercios participantes, los interesados pueden revisar el catálogo completo directamente en la web oficial de Sidecompras. En tanto, el organismo recordó que aquellos trabajadores o vecinos que aún no posean el plástico pueden iniciar el trámite de solicitud comunicándose por teléfono al 0810-555-3455 o enviando un mensaje a la línea de WhatsApp 3435309272.