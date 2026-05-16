Concepción del Uruguay: detuvieron a dos hombres que amenazaban a personas con un revólver

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Un rápido despliegue policial en Concepción del Uruguay culminó con la detención de dos jóvenes de 24 y 29 años y el secuestro de un arma de fuego, luego de que protagonizaran un violento episodio de amenazas en el mencionado espacio público. El incidente comenzó a registrarse alrededor de las 01:30, momento en que la Sala de Comando Radioeléctrico recibió alertas sobre dos sujetos a bordo de un carro de tracción a sangre que estaban amedrentando a un grupo de personas exhibiendo un arma de fuego.

Ante la situación, un patrullero que recorría la zona logró interceptar la marcha del carruaje en la Avenida Costanera Fraternidad, a la altura del Yacht Club. Al realizar el palpado de seguridad correspondiente, los uniformados descubrieron que el sospechoso de 24 años, domiciliado en el Barrio Los Palos al igual que su acompañante, ocultaba entre sus prendas un revólver marca Pasper calibre .22 corto, el cual tenía el tambor cargado con seis cartuchos listos para disparar.

Se expresó a Informe Litoral el personal a cargo de las actuaciones, detallando que la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, dispuso de inmediato la aprehensión formal de ambos hombres y el secuestro de los elementos. En el lugar del hecho trabajaron los peritos de la División Policía Científica, mientras que el caballo y el carro fueron trasladados a la Sección Motorizada para quedar bajo el resguardo y posterior control de los médicos de Zoonosis.